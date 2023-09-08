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المغرب تحدد شرطها لحل قضية الصحراء الغربية

Lebanon 24
08-09-2023 | 16:58
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أشار وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة اليوم، الى أن أي حل سياسي لقضية الصحراء الغربية ينبغي أن "يقوم بشكل حصري" على الخطة المغربية، وذلك خلال استقباله موفد الأمم المتحدة للصحراء الغربية في ختام زيارته الأولى لهذه المنطقة المتنازع عليها.
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وأعلنت وزارة الخارجية المغربية أن الموفد الأممي ستافان دي ميستورا "قام هذا الأسبوع بزيارة إلى العيون والداخلة، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع المنتخبين، والشيوخ، والأعيان المحليين، والفاعلين الاقتصاديين. كما أجرى لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني".

يشار الى ان زيارة الموفد الأممي للصحراء الغربية هي الأولى من نوعها، علما أنه سبق أن قام بجولات شملت دول المنطقة منذ تعيينه في منصبه في تشرين الاول 2021، من دون أن يتمكن من إحياء العملية السياسية سعيا للتوصل إلى تسوية.

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