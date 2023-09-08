"تمرُّد" داخل قاعدة عسكريّة إسرائيليّة.. فيديو يرصدُ ما يجري داخلها!

عاجل عاجل عاجل ،،،،،،،فوضى وتمرد في قاعدة #عسكرية لجيش الاحتلال بعد أن قام جنود #لواء\جولاني بتدمير ما بداخل القاعدة pic.twitter.com/bXzcbLSaEI
— Hamze M Mcheik (loubnan elakhder) (@elahkader) September 7, 2023
عاجل عاجل عاجل ،،،،،،،فوضى وتمرد في قاعدة #عسكرية لجيش الاحتلال بعد أن قام جنود #لواء\جولاني بتدمير ما بداخل القاعدة pic.twitter.com/bXzcbLSaEI
فيديو لأحداث شغب في قاعدة عسكرية #إسرائيلية:🇮🇱 وصفها الجيش بأنها "سلوك خطير" وقرر فتح تحقيقا بالواقعة pic.twitter.com/H97zCOL5zT
— Akkad Aljbal (@aljbalakad93) September 7, 2023
فيديو لأحداث شغب في قاعدة عسكرية #إسرائيلية:🇮🇱 وصفها الجيش بأنها "سلوك خطير" وقرر فتح تحقيقا بالواقعة pic.twitter.com/H97zCOL5zT