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عربي-دولي

استدعاء سفير أرمينيا في روسيا

Lebanon 24
08-09-2023 | 19:00
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استدعت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، سفير أرمينيا، وذلك احتجاجا على تعليقات لرئيس مجلس النواب الأرميني.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن موسكو استدعت، يوم الجمعة،السفير الأرميني لديها على خلفية شكاوى من بينها تعليقات أدلى بها رئيس البرلمان الأرميني بشأن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة.
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وانتقد البيان الروسي ما وصفه بأنه عدد من الأفعال غير الودية من جانب أرمينيا، بما في ذلك تدريبات مشتركة مزمعة مع الولايات المتحدة وإرسال شحنات مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.
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