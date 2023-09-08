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زلزال بقوّة 7 درجات يهزّ المغرب

Lebanon 24
08-09-2023 | 18:30
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أكد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالاً بقوّة 7 درجات على عمق عشرة كيلومترات شعر به سكان المغرب.
وقد شعر سكان البلاد بهزّة أرضية استمرّت نحو دقيقتين وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفاً من ارتدادات موالية للهزات الأولى.
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كما أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم السبت، بإقليم الحوز، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.
وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أن الهزة وقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالاً، وخط الطول 8.413 درجة غرباً.
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