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عربي-دولي
بولندا بدأت مساعي للحصول على مقاتلات "إف 15 إي إكس"
Lebanon 24
08-09-2023
|
19:30
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بدأت بولندا مساعي للحصول على مقاتلات "إف 15 إي إكس" الأميركية المتطورة لإكمال منظومتها الجوية والدفاعية، خشية تمدد الحرب الأوكرانية إلى أراضيها.
والخميس كشفت شركة "بوينغ" عن أن وارسو تسعى لحيازة المقاتلة العسكرية التي تلقب بـ"النسر الأميركي"، لتعزيز أمنها القومي وأمن حلف شمال الأطلسي، إذ توفر هذه الطائرة قدرة لا مثيل لها خصوصا في العمليات المشتركة مع الدول الحليفة لبولندا.
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ووفق بيان للشركة على موقعها الإلكتروني، تم عرض المقاتلة في بولندا مؤخرا خلال معرض "MSPO" الدولي السنوي للصناعات الدفاعية.
وقال المدير الأول لتطوير الأعمال العالمية في "بوينغ" لشؤون أوروبا والأميركتين تيم فلود، إن "اهتمام بولندا بالطائرة يؤكد مساعيها لتجهيز قواتها العسكرية. توفّر "إف 15 إي إكس" إمكانية فائقة للتشغيل البيني والقدرة على الدعم وتحمل التكاليف، إلى جانب خطة صناعية قوية من شأنها أن تدعم هدف بولندا المتمثل في تطوير قدرات دفاعية مستقلة".
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