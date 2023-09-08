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عربي-دولي
"فيتش" ترفع النظرة المستقبلية لتركيا إلى مستقرّة
Lebanon 24
08-09-2023
|
20:00
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رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى مستقرة.
وأكدت تصنيفها عند B، قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية من المتوقع أن يحد من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.
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