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عربي-دولي
شكر وتطمينات... هذا ما دار في اتصال هاتفي بين بن سلمان وزيلينسكي
Lebanon 24
08-09-2023
|
23:06
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تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وذكرت "واس" أن زيلينسكي قدم شكره لولي العهد السعودي "على استضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في مدينة جدة لبحث الأزمة الأوكرانية وشكره لجهود سموه الشخصية في هذا الشأن".
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من جهته أكد ولي العهد السعودي "حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها"، بحسب "واس".
المصدر: الحرة
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