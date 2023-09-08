مقاطع مأسوية من المغرب.. مئات القتلى والجرحى وتحذير للسكان من الساعات أو الأيام المقبلة

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن الزلزال الذي ضرب المملكة خلف 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل.



وجاء في بيان الوزارة أن الضحايا سجلوا في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، في حصيلة حتى الثانية من صباح السبت بالتوقيت المحلي.



كما أشار البيان إلى أن الإصابات متفاوتة الخطورة، إذ نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وذكرت السلطات أن الأضرار المادية شملت "مجموعة من المناطق غير مأهولة"، و"قد تجندت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من

How can MSM say "no immediate reports of damage"



This is the Mosque near the famous Jamaâ El Fnaa square in #Marrakech.#Morocco #Maroc pic.twitter.com/W4HXiCwamM — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 8, 2023 Advertisement



وفي وقت سابق، أكد مسؤول مغربي لوكالة "رويترز"، أن عشرات الأشخاص قتلوا من جراء الزلزال، معظمهم في مناطق يصعب الوصول إليها جنوبي مراكش.



وشهد المغرب زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ليل الجمعة، شعر به سكان عدد كبير من مناطق المملكة. وفي وقت سابق، أكد مسؤول مغربي لوكالة "رويترز"، أن عشرات الأشخاص قتلوا من جراء الزلزال، معظمهم في مناطق يصعب الوصول إليها جنوبي مراكش.وشهد المغرب زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ليل الجمعة، شعر به سكان عدد كبير من مناطق المملكة.

وذكرت مصادر مختلفة أن قوة الزلزال تراوحت بين 6.8 و7 درجات على مقياس ريختر.

وحسب المعهد الجيوفيزيائي الأميركي، فإن قوة الهزة 6.8 درجة، ويقع مركزها جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، على بعد 320 كلم جنوب الرباط.



لكن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، قال إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وانهار عدد من المباني بمناطق متفرّقة من المغرب، لا سيما الأحياء القديمة في بعض المدن، بينما تصدّعت بنايات أخرى من جراء الزلزال الذي ضرب المملكة ليل الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات انهيار مبان في المغرب، ورصدت الحطام بعد سقوط بنايات، لا سيما في أزقة مدينة مراكش وسط غربي البلاد، كما تضررت سيارات من جراء تساقط الحجارة عليها.