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عربي-دولي

المصارع المصري الهارب من معسكر منتخب بلاده ظهر في بولندا.. ويعلّق: أنا آسف

Lebanon 24
09-09-2023 | 00:14
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بعد واقعة هروبه من معسكر منتخب بلاده في قيرغيزستان، ظهر المصارع المصري الهارب سيف شكري الكومي، في مطار العاصمة البولندية وارسو، ونشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له من داخل المطار.
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وقال المصارع الهارب عبر صفحة "فيسبوك": "آسف جدا لأحبابي وأصدقائي مش عارف أرد على حد.. أنا بخير متقلقوش عليا وإن شاء الله أطمنكو عليا قريبا".
 


وكانت بعثة المنتخب المصري للمصارعة تحت 23 سنة قد فوجئت بهروب اللاعب سيف شكري خلال معسكر المنتخب بقيرغيستان استعدادًا لبطولة العالم.

وأوضح عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة أن مسؤولي البعثة فوجئوا باختفاء اللاعب سيف شكري، قبل حلول موعد استقلال الطائرة التي ستقل الفريق للعودة إلى القاهرة، دون معرفة الوجهة التي ذهب إليها

‏ويأتي هروب شكري بعد أشهر قليلة من واقعة مماثلة، حيث هرب المصارع المصري أحمد بغدودة من بعثة منتخب بلاده في تونس، في أيار الماضي عقب تتويجه بفضية بطولة إفريقيا للمصارعة.

واكتشفت البعثة غياب اللاعب واختفاءه، وإغلاق هاتفه بعدما حاولت التواصل معه، وقد تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإعادته، فيما أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إحالة مسؤولي اللعبة في البلاد للنيابة العامة وتشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب بغدودة.

يشار إلى أن سيف الكومي وبغدودة ليسا هما أول من هربا من معسكر منتخب بلادهما للمصارعة، بل سبقهما الكثيرون، كان آخرهم محمد عصام والذي هرب خلال وجوده في معسكر المنتخب بإيطاليا أغسطس قبل الماضي، وأحمد حسن بوشا، وطارق عبد السلام. (العربية)

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