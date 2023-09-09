وزير الخارجية الصيني يغيب عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الصين "تخطط لإرسال نائب الرئيس هان تشنغ، إلى اجتماع الأمم المتحدة السنوي لقادة الحكومات في نيويورك"، الذي يعقد خلال وقت لاحق من أيلول الجاري، بدلا من كبير مسؤولي السياسة الخارجية.ووفقا للصحيفة الأميركية، فإن القرار الصيني بإرسال هان، الذي يلعب دورا شرفيا إلى حد كبير، يمثل "عقبة" في عملية التخطيط لحضور الزعيم الصيني، شي جين بينغ، المحتمل لقمة زعماء آسيا والمحيط الهادئ التي ستعقد في سان فرانسيسكو خلال شهر تشرين الثاني.ويعمل دبلوماسيون أميركيون وصينيون منذ أشهر لتمهيد الطريق لزيارة شي للولايات المتحدة. وفي أواخر تموز أشار مسؤولون صينيون لنظرائهم الأميركيين إلى أن وزير الخارجية، وانغ يي، سيشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ في 19 أيلول طبقا للصحيفة.وقال المسؤولون إنه أثناء وجوده في الولايات المتحدة، من المحتمل أن يسافر وانغ لواشنطن لإجراء مناقشات تفصيلية للتحضير لزيارة شي إلى سان فرانسيسكو.والشهر الماضي، قالت الصين في بيان لوكالة رويترز، إنها "مستعدة للإبقاء على الاتصالات" مع الولايات المتحدة حول زيارة مستقبلية محتملة للوزير وانغ إلى واشنطن.وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت في وقت سابق، إنها وجهت الدعوة رسميا إلى وانغ، لكن الجانبين لم يحددا التاريخ النهائي بعد. ولم تذكر وزارة الخارجية الصينية مزيدا من التفاصيل في بيانها.وخلال السنوات الأخيرة، تدهورت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، لأسباب مختلفة، من بينها الخلاف بشأن جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.وسبق أن التقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وانغ في جاكرتا منتصف تموز على هامش محادثات لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وأيضا خلال زيارته بكين في يونيو.ومنذ ذلك الحين، زار عدد من المسؤولين الأميركيين العاصمة الصينية، من بينهم وزيرة الخزانة، جانيت يلين، والمبعوث الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، ووزيرة التجارة، جينا ريموندو.وقال أشخاص مقربون من بكين لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن شي "قبل في وقت سابق، من حيث المبدأ"، دعوة إدارة بايدن لزيارة الولايات المتحدة، ويعمل الجانبان على تحديد موعد لزيارته.ومع ذلك، قال الأشخاص المقربون إنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي" بشأن حضور شي لاجتماع سان فرانسيسكو المقبل، الذي قد يشمل قمة منفصلة مع الرئيس الأميركي، جو بايدن.