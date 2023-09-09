ليلة مرعبة.. شاهد لحظة انهيار مبنى وسط صراخ الأهالي بداخله بعد زلزال المغرب

رصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظات مرعبة بإحدى الحارات المغربية في الليلة المأساوية التي حلّت على المغرب، حيث خلف الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل.



وظهر في الفيديو مجموعة من الرجال والنساء يركضون هلعا عبر إحدى الحارات الضيقة، قبل أن يسقط جزء من جدار مدخلها بفعل الزلزال المدمر.

كما انتشر مقطع فيديو آخر لمبان تنهار والأهالي فيها، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من ليل أمس.



وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الضحايا سجلوا في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، في حصيلة حتى الثانية من صباح السبت بالتوقيت المحلي.



كما أشار البيان إلى أن الإصابات متفاوتة الخطورة، إذ نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.



وشهد المغرب زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ليل الجمعة، شعر به سكان عدد كبير من مناطق المملكة. (سكاي نيوز)