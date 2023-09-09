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عربي-دولي

ما سبب إصرار واشنطن على إطالة النزاع في أوكرانيا؟ خبير أميركي يوضّح

Lebanon 24
09-09-2023 | 01:59
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أعرب الخبير الأميركي دوغلاس ماكغريغور، عن اعتقاده بأن "المشرفين" على سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن يريدون استمرار النزاع في أوكرانيا، لأنهم يرون فيها "بقرة حلوب".

وقال ماكغريغور، الذي عمل في وقت سابق كمستشار لرئيس البنتاغون  عبر شبكة "إكس": "النزاع في أوكرانيا عبارة عن بقرة حلوب، ويريد القيمون على سياسة بايدن أن يستمر هذا الأمر".
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ورأى الخبير أن المجمع الصناعي- العسكري الأميركي، "يملأ جيوبه" بالنقود، وطبعا يساهم استمرار النزاع في أوكرانيا في تعزيز ذلك، مضيفاً: "عليكم عقد السلام أيها البلهاء".

وفي وقت سابق، قال هذا الخبير إن الجيش الأوكراني فقد بالفعل 400 ألف قتيل، وأن الحديث داخل القوات الأوكرانية يدور حول "الإطاحة" بزيلينسكي. (روسيا اليوم)
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