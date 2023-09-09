Advertisement

عربي-دولي

مودي: العالم يعاني "أزمة ثقة"

Lebanon 24
09-09-2023 | 02:02
A-
A+
Doc-P-1105606-638298474572492555.jpg
Doc-P-1105606-638298474572492555.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في افتتاح قمة مجموعة العشرين، السبت، في نيودلهي أن العالم يعاني "أزمة ثقة"، فيما أصبح الاتحاد الإفريقي رسميا عضوا في مجموعة العشرين.

وأضاف "العالم يعني أزمة ثقة هائلة. الحرب عمقت قلة الثقة هذه. وكما أننا قادرون على التغلب على كوفيد فنحن أيضا قادرون على التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه".
Advertisement

وأصبح الاتحاد الإفريقي رسميا، السبت، عضوا في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي، الذي تستضيف بلاده القمة المنعقدة في نيودلهي.

وقال مودي في كلمته الافتتاحية: "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".

وقد انتقل رئيس الاتحاد الإفريقي بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.                  

وجعل مودي، الذي يستضيف القمة السنوية لمجموعة العشرين هذا العام، إعطاء صوت للجنوب العالمي محورًا أساسيًا في أجندته.

وتلقى الاتحاد الأفريقي دعما للحصول إلى العضوية الكاملة لمدة 7 سنوات، وإضافة الكتلة التي تضم أكثر من 50 دولة هي بمثابة اعتراف قوي بالأهمية المتزايدة لأفريقيا.

الاتحاد الأوروبي هو بالفعل عضو دائم في مجموعة العشرين ــ الكتلة الإقليمية الأخرى الوحيدة التي تتمتع بهذا الوضع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:42 | 2023-09-09
04:16 | 2023-09-09
03:56 | 2023-09-09
03:41 | 2023-09-09
03:36 | 2023-09-09
03:30 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24