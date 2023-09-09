مدرجة بقائمة اليونسكو.. انهيار أجزاء من مبان أثرية في مراكش بعد الزلزال المدمّر (فيديو)

انهارت بعض المباني القديمة في مراكش التي هي أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب فجر السبت.

وقال سكان المدينة إن بعض المباني انهارت، وكذلك أجزاء من سور المدينة العتيقة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

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وعرض التلفزيون المحلي صورا لسقوط مئذنة مسجد أثري وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.

وقال المسؤول بالمنطقة إن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.



وأكد ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب: "إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب".



وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في حصيلة أولية، في وقت مبكر اليوم السبت، بأن الهزة الأرضية أسفرت عن وفاة 296 شخصا وإصابة 153 بجروح بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.



وتسبب الزلزال الذي وصف بالأكبر في تاريخ المملكة بأضرار مادية وانهيارات للمباني.



وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز. (العربية)