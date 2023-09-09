رسالة تحذيرية من "إسرائيل" إلى "حماس".. هذه تفاصيلها

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كشفت قناة "كان" العبرية، عن رسالة تحذير أرسلتها "إسرائيل" إلى حركة "حماس" الفلسطينية.ونقلت "إسرائيل" بحسب "كان"، رسالة تحذيرية لـ "حماس" عبر وسطاء، بأنه إذا حدثت عمليات إطلاق نار في الضفة أو إطلاق صواريخ خلال الأعياد اليهودية المقبلة، فسيتم الرد بقسوة".ودفعت المخاوف الأمنية قوات الأمن إلى توجيه تحذيرات لحماس تحثها على عدم القيام بأي محاولة لتنفيذ هجمات أو إطلاق صواريخ.وقد نقلت "إسرائيل" الرسالة عبر الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الجهتين.واشتملت الرسالة على تحذير واضح بأن "إسرائيل" سترد بقوة شديدة بحال تم تنفيذ إطلاق صواريخ دون أن تستبعد شن عملية عسكرية.ووفقا للتقرير فإن "الأجهزة الأمنية في إسرائيل تستعد لمواجهة وإحباط عمليات هجومية تقدر بنحو 200 إنذار يوميا".