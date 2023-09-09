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عربي-دولي

لافروف يصل إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين

Lebanon 24
09-09-2023 | 03:36
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الهند، حيث من المقرر أن يشارك في اجتماعات قمة مجموعة العشرين بعدما تم تكليفه بترؤس الوفد الروسي إلى القمة.

ووصل الوزير سيرغي لافروف إلى الهند، صباح اليوم السبت، حيث تم استقباله بحفاوة وبوفد.
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وبعدها انتقل الوزير لافروف إلى مكان انعقاد القمة في الهند حيث استقبله ورحب به رئيس الوزراء الهندي مودي.

تستعد الهند لاستضافة القمة الـ18 لمجموعة العشرين، في الفترة من 9 إلى 10 أيلول الجاري، وذلك في مركز المؤتمرات "بهارات ماندابام" في نيودلهي.
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