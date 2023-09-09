هذه أبرز الزلازل التي ضربت المغرب!

ضرب زلزال عنيف بلغت شدته 6.8 درجة المغرب ليلة الجمعة، مما أسفر عن مقتل واصابة المئات، كما أجبر العديد من السكان على قضاء الليل في الشوارع فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه أقوى زلزال يضرب هذا الجزء من شمال إفريقيا منذ أكثر من قرن.

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وشهد المغرب عبر تاريخه العديد من الزلازل، أبرزها ذلك الذي ضرب أكادير جنوبي البلاد عام 1960، وأودى بحياة نحو ثلث سكان المدينة، بالإضافة إلى تشريد عشرات الآلاف وإحداث خسائر مادية فادحة.



وفيما يلي أشهر الزلازل التي ضربت البلاد:



وفقا لصحيفة "lavieeco" المغربية الناطقة بالفرنسية، فإن زلزلا قد هز ضفتي مضيق جبل طارق في 28 أيار عام 818، وذلك قبل أن يضرب زلزالان عنيفان المغرب في 1 و30 كانون الثاني سنة 1079، مما أدى إلى مصرع المئات تحت الأنقاض، وحدوث دمار كبير.



كما شهد 11 أيار من عام 1624، وقوع زلزال مدمر أتى على أجزاء واسعة من مدن تازة وفاس ومكناس (شمال). وفي الخامس من آب سنة 1660، كانت مليلية على موعد جديد مع زلزال عنيف، خلف ضحايا وخسائر مادية كبيرة.



أما الزلزال الذي ضرب سواحل المغرب عام 1719، فقد دمر أيضا أجزاء واسعة من مراكش، وتبعه في 27 كانون الثاني 1722، زلزال عنيف تسبب في خسائر جسيمة ببعض المدن الساحلية.



وفي سنة 1731، شهدت أكادير هزات أرضية عنيفة، أدت إلى تدمير أحياء عديدة فيها. وفي الأول والثامن عشر من كانون الاول عام 1731، دمر الزلزالان اللذان ضربا مدينة لشبونة بالبرتغال معظم المدن الساحلية المغربية.



وشهد شهر آب سنة 1792، زلزالا عنيفا ضرب مليلية، ودمر عددا من أحيائها. وعانت نفس المدينة من هزات أرضية قوية في 11 شباط 1848، مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة في العمران وسقوط ضحايا.



وفي عام 1909، دمرت هزات أرضية أحياء عديدة في إحدى ضواحي تطوان، بالإضافة إلى سقوط 100 ضحية بين قتيل وجريح، وأيضاً في عام 1960، دمر زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ، مدينة أكادير، مخلفا 15 ألف قتيل (أكثر من ثلث السكان في ذلك الوقت)، وتشريد 35 ألف نسمة، بالإضافة إلى خسائر مادية قدرت آنذاك بـ290 مليون دولار.



الى ذلك تأثر المغرب عام 1969، بوقوع زلزال قوي كان مركزه مدينة لشبونة البرتغالية، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 200 آخرين. وفي 24 شباط من العام 2004، ضرب زلزال عنيف إقليم الحسيمة.



واهتزت الحسيمة عدة مرات بزلازل، كان أبرزها عامي 1910 و1927. وفي سنة 1994 شهدت المنطقة ذاتها زلزالا بلغت قوته 5.4 درجات، نجم عنه انهيار الآلاف من المنازل، خصوصا في القرى والمناطق النائية. (الحرة)