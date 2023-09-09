فيديو يرصد اللحظات الأليمة.. هذا ما حدث في أشهر مآذن المغرب!

تضرّرت عدة معالم ومبان أثرية في الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت وقتل فيه المئات، من بينها منارة أحد أشهر جوامع شمال إفريقيا في مراكش.



واهتزت صومعة جامع الكتبية، وتصاعد منها غبار وأظهرت صور سقوط صومعة أخرى في المدينة القديمة.

#زلزال_المغرب يهز إحدى أشهر مآذن المغرب وشمال أفريقيا



تضررت عدة معالم ومبان أثرية في الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب فجر السبت وقتل فيه المئات، من بينها منارة أحد أشهر جوامع شمال أفريقيا في مراكش.



واهتزت صومعة جامع الكتبية وتصاعد منها غبار، وأظهرت صور سقوط صومعة أخرى في المدينة… pic.twitter.com/eB0kxsgeS7 — عمر الأنصاري (@Oumar_Alansari) September 9, 2023 Advertisement

الكتبية من المآثر العمرانية الموحدية بمراكش، حيث بني جامع الكتبيية الأول المهندس الأندلسي يعيش المالقي بتكليف من الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي الكومي عام 1147 ميلادية.





وقتل 632 شخصاً وأصيب 329 بجروح في الزلزال القوي الذي ضرب المغرب متسببا بأضرار جسيمة، على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية. (سكاي نيوز)