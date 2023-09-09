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بدء نقل المساعدات للمناطق المتضررة من زلزال المغرب

Lebanon 24
09-09-2023 | 04:42
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انطلقت عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت، وبلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر.

وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية، في الساعات الأولى من صباح السبت، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.
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وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، استنفرت منذ الساعات الأولى، فرق الوقاية المدنية الأخرى بعدة مناطق بالمملكة، من أجل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من الزلزال.
 
 
وقتل 632 شخصاً وأصيب 329 بجروح، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية. (سكاي نيوز)
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