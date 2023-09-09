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عربي-دولي

بعد الزلزال العنيف الذي قتل المئات.. جسر جوي إماراتي لدعم المغرب

Lebanon 24
09-09-2023 | 04:58
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وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأشقاء المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية الشقيقة وتقديم مختلف أشكال الدعم".
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وقتل 632 شخصاً وأصيب 329 بجروح، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية.

وجاء في بيان للوزارة السبت: "إلى حدود الساعة السابعة صباحا، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة".


وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.

وقد قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة عندما وقع الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي (22:11 بتوقيت غرينتش)، مع هزة استمرت عدة ثوان.
 
زذكرت الوكالة الأميركية أن هزة ارتدادية بقوة 4.9 درجة وقعت بعد 19 دقيقة. (سكاي نيوز)
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