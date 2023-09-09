مشهد مُؤثّر جدّاً... اب مغربيّ يبحث عن أطفاله تحت الأنقاض (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مُؤثّر لاب مغربيّ يبحث عن أطفاله بين أنقاض الزلزال المدمّر الذي ضرب المغرب.



كذلك، انتشر فيديو آخر يُظهر طفلاً تحت الركام، وغير قادر على الخروج.