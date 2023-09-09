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عربي-دولي

مشهد مُؤثّر جدّاً... اب مغربيّ يبحث عن أطفاله تحت الأنقاض (فيديو)

Lebanon 24
09-09-2023 | 05:08
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مُؤثّر لاب مغربيّ يبحث عن أطفاله بين أنقاض الزلزال المدمّر الذي ضرب المغرب.
 

كذلك، انتشر فيديو آخر يُظهر طفلاً تحت الركام، وغير قادر على الخروج. 
 
 
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