مشهد مُؤثّر جدّاً... اب مغربيّ يبحث عن أطفاله تحت الأنقاض (فيديو)

مشهد مؤلم لأب مغربي يبحث عن اولاده💔 تحت الانقاذ في #مراكش #زلزال_المغرب pic.twitter.com/fS5n3x8kbr
— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) September 9, 2023
مشهد مؤلم لأب مغربي يبحث عن اولاده💔 تحت الانقاذ في #مراكش #زلزال_المغرب pic.twitter.com/fS5n3x8kbr
عااااجل 🚨🚨🚨🚨 شاهد
لاحول ولاقوة الا بالله "عائلة تحت الانقاض"#زلزال_المغرب #Morocco #مراكش #المغرب #زلزال pic.twitter.com/KMK7OGnHwq
— عساف (@Sa91af) September 9, 2023
عااااجل 🚨🚨🚨🚨 شاهد
لاحول ولاقوة الا بالله "عائلة تحت الانقاض"#زلزال_المغرب #Morocco #مراكش #المغرب #زلزال pic.twitter.com/KMK7OGnHwq