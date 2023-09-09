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عربي-دولي

كويكب اقترب من الأرض "بشكل مثير للقلق"... ماذا كان سيحصل لو اصطدم بنا؟

Lebanon 24
09-09-2023 | 05:30
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مرت صخرة فضائية مكتشفة حديثا يبلغ عرضها نحو مترين بالقرب من الأرض على مسافة أقرب بخمس مرات من مدار الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي "GPS".

ومرت الصخرة الفضائية بالقرب من كوكبنا على مسافة 4 آلاف كم فقط، أي نحو 1% من المسافة بين الأرض والقمر، وهو ما قد يبدو مثيرا للقلق باعتبار أن الأقمار الصناعية التابعة لنظام تحديد المواقع العالمي، للمقارنة، تدور على ارتفاع 20200 كم.
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لكن وكالة الفضاء الأوروبية أوضحت أن الكويكب صغير جدا لدرجة أنه لم يشكل أي خطر على الأرض. ولو اصطدم الكويكب بالكوكب، لاحترق في الغلاف الجوي للأرض، ما يتسبب في كرة نارية مذهلة. ومن المحتمل أن تكون بعض الشظايا الصغيرة قد وصلت إلى سطح الأرض. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

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