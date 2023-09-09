كيف عاش المغاربة اللحظات الأولى بعد الزلزال؟

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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ محمد كان يُشاهد التلفزيون ليلا عندما شعر بالأريكة تهتز من تحته، فظن للوهلة الأولى أن ابنته تشاغب معه كعادتها، لكن سرعان ما انتبه إلى أن الأريكة تهتز بقوة ونظر إلى ابنته فوجدها تلهو بعيدا، فتيقن أن الأمر يتعلق بهزة أرضية.وطلب محمد من أسرته الخروج بسرعة من المنزل، فيما اتكأت زوجته على الحائط ظنا منها أن الدوار الذي تعاني منه من حين لآخر عاد إليها من جديد.وفي مدن وسط وغرب المغرب، مثل المحمدية وتمارة وسيدي سليمان وسيدي قاسم وإيفرن ومراكش، لا يكاد الناس يتذكرون حدوث زلزال بالمنطقة، لذلك لا يبدو أن أحدا اعتقد في البداية أن الأمر يتعلق بزلزال، وظنوا في البداية أن الأمر يتعلق بدوار مفاجئ أصابهم، وبعضهم طلب المساعدة من أفراد عائلته ومدهم بدواء الدوار.على العكس من ذلك، ففي مدينة الحسيمة ونواحيها في شمال المغرب على البحر المتوسط مثلا، لدى الساكنة المحلية ثقافة تعامل مع الزلازل، لأن المنطقة توجد بحزام زلزالي نشط، وعانت المدينة وضواحيها من زلازل قاسية كان أخطرها زلزال عام 2004 الذي خلّف مقتل أكثر من 628 شخصا وإصابة المئات، وتشريد الآلاف.كما أن مدينة أكادير لا تزال تتذكر الزلزال المدمر عام 1960، والذي خلف آلاف القتلى، وآلاف الجرحى، وتسبب بخسائر مادية جسيمة.وبعد دقائق من حدوث الزلزال، تحول الناس إلى القنوات الفضائية المحلية الرسمية لمعرفة أي معلومات عن الزلزال، فاكتشفوا أن قناتين تواصلان بث برامجهما العادية، وبينها سهرة غنائية، فيما قناة "ميدي1 تي في" بثت عاجلا على شاشتها يفيد بوقوع زلزال ضرب عدة مدن مغربية، قبل أن تتناول لاحقا الحدث المؤلم بتغطية شاملة.وتعطش الناس للمعلومات جعلهم يتوجهون منذ الدقائق الأولى لمواقع التواصل الاجتماعي للحصول عليها، وبخاصة فيسبوك الذي يعتبر المنصة الأكثر استخداما من طرف المغاربة. كما لجأ آخرون إلى مجموعات منصة التواصل واتساب، وسرعان ما بدأ الناس يتداولون صورا ومقاطع فيديو يزعمون أنها من عدة مدن، تظهر انهيارا لبعض المنازل، وتتحدث عن وقوع ضحايا.ومن ضمن الإشاعات التي انتشرت بسرعة تحذير "خبراء" من أن الزلزال سيضرب مرة أخرى بعد منتصف الليل بنصف ساعة، فيما نقلت صفحات التواصل الاجتماعي عن "خبراء" آخرين أن الزلزال سيضرب مجددا على الساعة الثالثة فجرا.رواج مثل هذه الإشاعات الكاذبة، وصور ومقاطع فيديو غير موثقة، خلق حالة من الهلع في صفوف المواطنين، الذين فضلوا قضاء الليل خارج المنازل، بدلا من المغامرة والدخول إلى بيوتهم للنوم. ففي مثل هذه اللحظات، يصبح البيت الذي كان دائما رمزا للأمن والأمان، خصما غريبا تخشى أن ينقض عليك في أي لحظة.ويحكي محمد أن أصعب ما واجهه خلال هذه الليلة العصيبة هو البحث عن جواب لسؤال أطفاله "هل حقا سيضرب الزلزال مجددا؟".وما زاد من حدة القلق، خاصة خلال الدقائق الأولى، تأثر شبكات الاتصال بما جرى، إذ تعذر على كثيرين التواصل مع عائلاتهم لطمأنتهم وللاطمئنان عليهم. وبذل الآباء جهدا كبيرا لطمأنة أطفالهم المرعوبين، وخاصة المراهقين الذين التصقوا إلى شاشات هواتفهم يتابعون أحداث أنباء الزلزال التي اختلط فيها الصحيح بالمفبرك.ومنح مرور دوريات الأمن ورجال الدرك بالشوارع والأحياء بعض الثقة للعائلات التي وجدت نفسها "تتسكع" في الشوارع فجرا، فيما تعززت تلك الثقة بالنسبة لآخرين بتجمع الجيران أمام أبواب المنازل وشروعهم في تأمل جماعي للعبر المستخلصة من الزلزال وقرب الموت من الإنسان، غير أن ذلك لم يمنعهم من الضحك والسخرية من تصرفاتهم الغريبة بعيد حدوث الزلزال.وحسم المعهد الوطني للمغربي للجيوفيزياء الأمر عندما أعلن أن قوة الزلزال الذي ضرب عددا من جهات المملكة بلغت 7 على مقياس ريختر.وسارعت المواقع الإخبارية الرصينة للتواصل مع المسؤولين مباشرة لطمأنة المواطنين المغاربة الباحثين عن المعلومة الصحيحة، ونقل موقع العمق المغربي عن ناصر جابور رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء أن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا تشعر بها الساكنة.وأضاف أن الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حوالي 6 درجات، مبرزا أن الزلزال مس العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كيلومتر. (الجزيرة)