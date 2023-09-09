تحذير من تداعيات كارثيّة.. زلزال المغرب لا مثيل له منذ 123 سنة

قالت الهيئة الجيولوجية الأميركية إن زلزال المغرب كان غير متوقع وغير شائع في تلك المنطقة التي لم تشهد مثله منذ عام 1900، إذا تجاوزت قوته 6 على مقياس ريختر.



وقالت الهيئة الجيولوجية الأمبركية عن الزلزال إن مركزه لم يكن عميقا نسبيا يبلغ 18.5 كيلومترا، وكان مركزه في جبال الأطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش، ووصلت ارتداداته إلى بعد 500 كيلومتر من موقعه.

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وذكرت أن المغرب سجل في تاريخه تسعة زلازل بقوة 5 على مقياس ريختر.



وحذرت الهيئة الأميركية من احتمال كبير لحدوث أضرار كبيرة جراء هذا الزلزال، مشيرة إلى أن الوضع قد يكون كارثيا نظرا إلى أن العديد من السكان في تلك المنطقة يعيشون في مبان معرضة بشدة للخطر خلال هذه الهزات الزلزالية. (روسيا اليوم)