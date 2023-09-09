بعد الحرائق... هل تنفصل هاواي عن الولايات المتحدة الأميركيّة؟

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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "الغارديان" البريطانية، قالت إنّ حرائق الغابات التي ضربت هاواي في اب الماضي فاقمت وضع الولاية وزادت من رغبة سكانها في الاستقلال عن الولايات المتحدة.وأضافت المقالة: "اكتسب نضال سكان هاواي الأصليين من أجل السيادة، حدة وقوة جديدة بعد أن أحرقت حرائق الغابات غرب ماوي. ويؤكد الناشطون من السكان الأصليين على أن استقلال هاواي وعودتها كجزيرة مكتفية ذاتيا يعتبر الطريقة الوحيدة للحفاظ عليها من أجل الأبناء والأحفاد".وذكرت المقالة أن الحرائق دمرت العديد من المنازل وشردت أكثر من عشرة آلاف من سكان هاواي، فيما يتجاوز متوسط قيمة السكن في هاواي مليون دولار أميركي.ونقلت الصحيفة عن تمارا بالتين عضو مجلس مقاطعة ويست ماوي، قولها إن المشرعين في هاواي ليست لديهم قدرة تذكر على التخفيف من أزمة السكن التي ضربت السكان الأصليين بشدة.وأضافت تمارا بالتين: "إذا انتهى الاحتلال، فستكون هاواي قادرة على حكم نفسها مثل الدول الأخرى". (روسيا اليوم)