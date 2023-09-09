المباني دُمرّت بالكامل.. فيديو جديد يرصد حجم أضرار الزلزال في المغرب شاهدوه

رصد شريط فيديو آثار الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز، وسط المغرب، مظهرا مبان سويت بالأرض في الكارثة التي حصدت حسب آخر الأرقام أكثر من 800 قتيل.



وبيّن الفيديو مواطنين مغاربة يبحثون بين الركام في منطقة جبلية وعرة في الحوز، وسط المغرب.



وأظهر الفيديو أن مبان دمرت بالكامل إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 على مقياس ريختر.



وفي مقطع آخر كانت هناك منازل قد انهارت أجزاء كبيرة منها جراء الزلزال.



وكان الزلزال المدمر، الذي يوصف بأنه الأقوى في منطقة جبلية بالمغرب، وقع على عمق 18.5 كيلومتر في الحوز.

وكتبت وزارة الداخلية المغربية أن معظم الأضرار حدثت خارج المدن والبلدات، وذكرت السلطات أن الزلزال ألحق أضرارا كبيرة في الطرق بإقليم الحوز،



وقال عبد الرحيم يت داود، رئيس بلدة طلعت نعقوب في الإقليم، إن السلطات تعمل على تطهير الطرق للسماح بمرور سيارات الإسعاف والمساعدات للسكان المتضررين.



لكنه قال إن المسافات الكبيرة بين القرى الجبلية تعني أن الأمر سيستغرق وقتا لمعرفة مدى الضرر، وفق "أسوشيتد برس". (سكاي نيوز عربية)