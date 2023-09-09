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إقتصاد

مودي يُعلن إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي

Lebanon 24
09-09-2023 | 06:41
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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال كلمته في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي افتتحت في نيودلهي اليوم السبت، عن إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي.

وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أنه تم إنشاء هذا التحالف، بهدف حماية البيئة وتعزيز التحول في مجال الطاقة.
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وقال مودي: "اليوم نطلق التحالف العالمي للوقود الحيوي. والهند تدعوكم جميعا للانضمام إلى هذه المبادرة".

وأشار رئيس الحكومة الهندية إلى أن بلاده، تقترح أيضا زيادة حصة الإيثانول في البنزين، مما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأضاف: "نقترح اتخاذ مبادرة لزيادة حصة الإيثانول في البنزين إلى 20 بالمائة في جميع أنحاء العالم". (روسيا اليوم)

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