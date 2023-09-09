مودي يُثير الجدل في قمة العشرين: بهارات تُرحّب بكم

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استعمل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في افتتاح قمة العشرين، بطاقة أمامه تقول إن اسم بلاده "بهارات" وليس الهند، في إشارة جديدة على عزمه تغيير اسم البلاد بصورة كاملة.ويطلق على الهند أيضا بهارات وبهاراتا وهندوستان في اللغات الهندية، وهي أسماء تعود لما قبل الاستعمار، وتستخدم هذه الأسماء بشكل متبادل من جانب الشعب وعلى المستوى الرسمي.وفي حين تلتزم عادة باستخدام اسم الهند في ألقاب مثل الرئيس أو رئيس الوزراء عند التواصل باللغة الإنكليزية، أشارت الرئيسة دروبادي مورمو في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى نفسها بالقول "رئيسة بهارات" في دعوة عشاء لاستقبال زعماء مجموعة العشرين، مما أثار شرارة الجدل.وعندما أعلن مودي افتتاح القمة في نيودلهي اليوم، كانت أمامه بطاقة على الطاولة كتب عليها "بهارات"، في حين كان شعار مجموعة العشرين يحمل الاسمين، "بهارات" باللغة الهندية و"الهند" باللغة الإنكليزية، وفق "رويترز".وقال مودي متحدثا باللغة الهندية: "بهارات ترحب بالمندوبين باعتبارها رئيسا لمجموعة العشرين". (سكاي نيوز)