31
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
28
o
بشري
31
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مودي يُثير الجدل في قمة العشرين: بهارات تُرحّب بكم
Lebanon 24
09-09-2023
|
07:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
استعمل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في افتتاح قمة العشرين، بطاقة أمامه تقول إن اسم بلاده "بهارات" وليس الهند، في إشارة جديدة على عزمه تغيير اسم البلاد بصورة كاملة.
ويطلق على الهند أيضا بهارات وبهاراتا وهندوستان في اللغات الهندية، وهي أسماء تعود لما قبل الاستعمار، وتستخدم هذه الأسماء بشكل متبادل من جانب الشعب وعلى المستوى الرسمي.
Advertisement
وفي حين تلتزم عادة باستخدام اسم الهند في ألقاب مثل الرئيس أو رئيس الوزراء عند التواصل باللغة الإنكليزية، أشارت الرئيسة دروبادي مورمو في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى نفسها بالقول "رئيسة بهارات" في دعوة عشاء لاستقبال زعماء مجموعة العشرين، مما أثار شرارة الجدل.
وعندما أعلن مودي افتتاح القمة في نيودلهي اليوم، كانت أمامه بطاقة على الطاولة كتب عليها "بهارات"، في حين كان شعار مجموعة العشرين يحمل الاسمين، "بهارات" باللغة الهندية و"الهند" باللغة الإنكليزية، وفق "رويترز".
وقال مودي متحدثا باللغة الهندية: "بهارات ترحب بالمندوبين باعتبارها رئيسا لمجموعة العشرين". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضيّة في لبنان.. سكان هذه المنطقة شعروا بها!
Lebanon 24
هزة أرضيّة في لبنان.. سكان هذه المنطقة شعروا بها!
15:24 | 2023-09-08
08/09/2023 03:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات جديدة" تظهرُ في لبنان.. إليكم ما يجري
Lebanon 24
"دولارات جديدة" تظهرُ في لبنان.. إليكم ما يجري
14:31 | 2023-09-08
08/09/2023 02:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرُ زلازل لبنانيّ يُطلق تحذيراً مهماً.. ما قالهُ يستدعي الإنتباه!
Lebanon 24
خبيرُ زلازل لبنانيّ يُطلق تحذيراً مهماً.. ما قالهُ يستدعي الإنتباه!
15:44 | 2023-09-08
08/09/2023 03:44:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن مقتل مسؤول في "حزب الله" ضمن خلدة.. هذه حقيقته!
Lebanon 24
خبرٌ عن مقتل مسؤول في "حزب الله" ضمن خلدة.. هذه حقيقته!
12:41 | 2023-09-08
08/09/2023 12:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سوق الدولار في لبنان.. هذا ما سيشهده قريباً
Lebanon 24
سوق الدولار في لبنان.. هذا ما سيشهده قريباً
01:45 | 2023-09-09
09/09/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2023-09-09
ما أسباب تأثر المغرب بالزلازل؟
08:29 | 2023-09-09
فيديو يُبكي الحجر... فقدت زوجها وأبناءها الأربعة في الزلزال: لم يبق لي سوى الله
08:10 | 2023-09-09
هل من علاقة بين كارثة 1960 وزلزال مراكش؟
08:00 | 2023-09-09
مغربية تبحث عن أولادها بين ركام الزلزال: "ترحموا على أولادي" (فيديو)
08:00 | 2023-09-09
أميركا مُحاصرة في سوريا... هذا ما كشفته صحيفة "نيوزويك"
07:06 | 2023-09-09
بالفيديو.. شابان مغربيان ينجوان بأعجوبة في آخر لحظة من الزلزال
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
09/09/2023 16:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
09/09/2023 16:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
09/09/2023 16:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24