بلدٌ عربيّ يغرق بمياه الأمطار

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هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من تحذير مركز إقليمي من آثار عاصفة متوسطية تتحرك نحو ليبيا، بعدما تسببت بفيضانات في تركيا واليونان وبلغاريا.وأظهرت صور آثار مياه الأمطار التي غمرت شوارع منطقة سوق الجمعة، والطريق السريع في طرابلس.وقال مركز طقس العرب الإقليمي، إن العاصفة المتوسطية "دانيال" تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية، نظرا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المتوسط الذي يعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع وجود كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا. (روسيا اليوم)