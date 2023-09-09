نانسي بيلوسي تترشّح مجددا

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أعلنت الزعيمة الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي البالغة من العمر 83 عاماً أنّها تسعى لإعادة انتخابها لمقعدها كنائبة عن ولاية كاليفورنيا.وقالت على موقع "إكس": "يجب على بلادنا أن تُظهر للعالم أنّ علمنا لا يزال يلمع".وأضافت: "لهذا السبب سأترشح لإعادة انتخابي". (سكاي نيوز)