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عربي-دولي

بعد الزلزال المُدمّر.. إلى متى سيبقى المغرب يتأثّر بالهزّات الإرتداديّة؟

Lebanon 24
09-09-2023 | 10:00
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أشار رئيس المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء إلى أن الزلزال الحالي كان متوقعا منذ سنوات، مضيفاً أن "في المغرب صدوعاً وفوالقَ منذ عصور قديمة". 
 
وفي حديث للشرق، قال: "الهزات الارتدادية قد تبقى من أسابيع لأشهر". 
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هزة

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