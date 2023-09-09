بعد الزلزال المُدمّر.. إلى متى سيبقى المغرب يتأثّر بالهزّات الإرتداديّة؟

أشار رئيس المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء إلى أن الزلزال الحالي كان متوقعا منذ سنوات، مضيفاً أن "في المغرب صدوعاً وفوالقَ منذ عصور قديمة".

وفي حديث للشرق، قال: "الهزات الارتدادية قد تبقى من أسابيع لأشهر".