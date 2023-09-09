كم بلغت خسائر المغرب الإقتصاديّة جراء الزلزال المدمّر؟

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قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار، علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة مع وصول عدد القتلى لأكثر من ألف شخص.ووضعت الهيئة الأميركية، الأضرار الاقتصادية المحتملة للزلزال تحت تصنيف "الإنذار الأحمر"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل وقوع أضرار جسيمة، ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق". (سكاي نيوز)