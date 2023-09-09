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إقتصاد

كم بلغت خسائر المغرب الإقتصاديّة جراء الزلزال المدمّر؟

Lebanon 24
09-09-2023 | 10:49
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قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار، علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة مع وصول عدد القتلى لأكثر من ألف شخص.
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ووضعت الهيئة الأميركية، الأضرار الاقتصادية المحتملة للزلزال تحت تصنيف "الإنذار الأحمر"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل وقوع أضرار جسيمة، ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق". (سكاي نيوز)

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