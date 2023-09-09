البرهان: ليس مسموحاً للاتحاد الإفريقي بالتدخل في شؤوننا

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قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه ليس مسموحاً للاتحاد الإفريقي بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.وأكد البرهان أن مجلس السيادة لا يرفض السلام، مشدداً على أنه "ليس من المقبول سلام يعيدنا إلى ما قبل 15 نيسان" يوم اندلاع القتال مع قوات الدعم السريع.وأضاف البرهان أثناء حديث في الدمازين بولاية النيل الأزرق أن قوات الدعم السريع تستعين بمرتزقة من جنسيات متعددة، معتبراً أنه وجب الآن تصنيفها كجماعة "إرهابية".وشدد قائلاً: "لا نرفض السلام ونظرتنا أنه سيأتي بعد التخلص من كل من يحاول تكوين جيش آخر ويعتدي على الآخرين ويعمل للسيطرة على الدولة وبوسائل غير مشروعة".وتابع قائلاً إن رسالته للاتحاد الإفريقي هي "إذا كان هذا نهجكم فنحن في غنى عن مساعدتكم"، مطالباً إياه "بتصحيح موقفه وموقف منسوبيه".وأضاف "لو انحرفت منظمة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية) عن مسارها فنحن كسودانيين قادرون على حل مشاكلنا دون الحاجة لأحد".يأتي هذا بينما كان الاتحاد الإفريقي قد أكد أمس أنه يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية بالسودان في إطار مساعيه لحل الأزمة، وذلك بعدما انتقدت وزارة الخارجية السودانية لقاء رئيس مفوضية الاتحاد محمد فكي مع ممثل لقوات الدعم السريع.