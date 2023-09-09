Advertisement

عربي-دولي

زلزال المغرب.. المناطق الجبلية حجر عثرة أمام عمليات الإنقاذ

Lebanon 24
09-09-2023 | 14:41
A-
A+
Doc-P-1105846-638298925776616504.jpeg
Doc-P-1105846-638298925776616504.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تكافح فرق الإنقاذ للعثور على ناجين وسط أنقاض المنازل المنهارة في القرى الجبلية النائية بالمغرب، من جراء الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص، حسب أحدث الأرقام الرسمية.

وضرب الزلزال منطقة جبال الأطلس الكبير، ليل الجمعة السبت، وألحق أضرارا بمبان تاريخية في مراكش، أقرب مدينة إلى مركز الزلزال.
Advertisement

لكن معظم الضحايا سقطوا في المناطق الجبلية الواقعة إلى الجنوب، وفق "رويترز".

وفي مثال يظهر الوضع الصعب، كان عمال الإنقاذ الأنقاض بأياديهم العارية يرفعون الأنقاض في قرية أمزميز القريبة من مركز الزلزال، فيما ملأت الحجارة المتساقطة الشوارع الضيقة.
وتشكل صف طويل من السكان خارج المتجر الوحيد المفتوح للحصول على الإمدادات في القرية.

وسدت صخور متساقطة طريقا يربط أمزميز بقرية مجاورة، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه فرق الإنقاذ.

وهذا الزلزال هو الأسوأ من حيث عدد الضحايا في المغرب منذ عام 1960عندما وقع زلزال وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:19 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2023-09-09
16:02 | 2023-09-09
16:00 | 2023-09-09
14:45 | 2023-09-09
14:22 | 2023-09-09
14:00 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24