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عربي-دولي

ماسك يعترف بإحباط هجوم أوكراني على روسيا

Lebanon 24
09-09-2023 | 14:45
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اعترف المدير التنفيذي لشركة (سبيس إكس) SpaceX إيلون ماسك رسميًا بإحباط هجوم أوكراني على الأسطول البحري الروسي بالقرب من ساحل القرم من خلال قطع الوصول إلى إنترنت خدمة (ستارلينك) Starlink في لحظة حاسمة.
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وقال الملياردير الذي يُوصف بأنه «زئبقي» في منشور له في منصة إكس المملوكة له بعد الكشف عن الأمر: «كان هناك طلب طارئ من السلطات الحكومية لتفعيل (ستارلينك) على طول الطريق إلى سيفاستوبول. وكان القصد واضحًا وهو إغراق معظم الأسطول الروسي الراسي».

وكان هدف ماسك المُدَّعى هو تجنب جر (سبيس إكس) إلى حرب دولية، وذلك مع أن الشركة تبرعت بعشرات الآلاف من محطات (ستارلينك) للجنود في الخطوط الأمامية، وهو الأمر الذي أصبح نقطة فخر للمدير التنفيذي في ذلك الوقت.
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