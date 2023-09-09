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توقعات بإجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في جزر المالديف

Lebanon 24
09-09-2023 | 16:44
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أظهرت نتائج أولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت، السبت، في جزر المالديف تقدم المرشح محمد مويزو الذي ينافس الرئيس الحالي إبراهيم صليح لكن بنسبة أقل من 50% التي تؤهله لحسم الانتخابات.
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وإذا أكدت النتائج النهائية ذلك سيتم إجراء جولة ثانية للانتخابات.

وبعد فرز ما يقرب من 195 ألفاً من أصوات الناخبين، حصل مويزو على 46% مقابل 40% للرئيس الحالي.

وقالت السلطات إن نحو 75% من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 282 ألفاً أدلوا بأصواتهم.
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