توقعات بإجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في جزر المالديف

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أظهرت نتائج أولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت، السبت، في جزر المالديف تقدم المرشح محمد مويزو الذي ينافس الرئيس الحالي إبراهيم صليح لكن بنسبة أقل من 50% التي تؤهله لحسم الانتخابات.وإذا أكدت النتائج النهائية ذلك سيتم إجراء جولة ثانية للانتخابات.وبعد فرز ما يقرب من 195 ألفاً من أصوات الناخبين، حصل مويزو على 46% مقابل 40% للرئيس الحالي.وقالت السلطات إن نحو 75% من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 282 ألفاً أدلوا بأصواتهم.