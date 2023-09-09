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هجوم روسي بطائرات مسيّرة فوق كييف.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-09-2023 | 23:22
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أكد الجيش الأوكراني في ساعة متأخرة من ليل امس السبت ان  روسيا شنت هجوما بطائرات مسيّرة خلال الليل فوق منطقة كييف.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف عبر تطبيق "تلغرام"، إن "قوات الدفاع الجوي تتعامل مع أهداف".
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وكشف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجوم جوي روسي.

وكتب كليتشكو على "تلغرام": "طائرات مسيّرة لا تزال تتجه صوب كييف".

وأضاف أن حطام طائرات مسيّرة سقط على 3 مناطق، مما أدى إلى نشوب حريق قرب متنزه وإلحاق أضرار بالطرق.

وقال كليتشكو إنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابة واحدة، وفق اللمعلومات الأولية.

كما تحدث شهود لـ"رويترز" عن سماع 5 انفجارات على الأقل في أنحاء العاصمة الأوكرانية.(سكاي نيوز)


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