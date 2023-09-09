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عربي-دولي

فرنسا تنشر قواتها استعدادا لشن هجوم.. هذا ما أعلنه قادة انقلاب النيجر

Lebanon 24
09-09-2023 | 23:50
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في آخر التطورات، اتهم قادة الانقلاب العسكري في النيجر فرنسا بـ"نشر قواتها" في عدد من دول غرب إفريقيا، استعدادا لشن "عدوان" على البلاد.

وقال المتحدث باسم النظام العسكري الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، أمس السبت، إن "فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من بلدان إيكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) في إطار استعدادات لشن عدوان على النيجر تخطط له بالتعاون مع هذه الجماعة، (خصوصا) في كوت ديفوار والسنغال وبنين".
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وكانت "إيكواس" هددت بالتدخل عسكريا في النيجر، لإنهاء الانقلاب الذي وقع قبل أسابيع وإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه، وهي إجراءات تؤيدها باريس.

لكن في أحدث علامة على تنامي العداء لفرنسا بين مؤيدي الانقلاب، نصب مئات المحتجين خياما أمام قاعدة عسكرية فرنسية في العاصمة نيامي على مدى أسبوع، للمطالبة برحيل قوات باريس.

وبدأ الاحتجاج السبت بعد نحو 5 أسابيع من إطاحة الجيش بازوم، والسيطرة على السلطة في انقلاب قوبل بإدانة واسعة النطاق في الخارج، لكن كثيرين احتفلوا به في الداخل.

وتدهورت العلاقات بين النيجر وفرنسا، المستعمر السابق، منذ وصفت باريس المجلس العسكري بأنه غير شرعي، مما أثار المشاعر المناهضة للبلد الأوروبي.

وأطلقت دعوات لطرد 1500 جندي فرنسي متمركزين في النيجر، ضمن حملة واسعة النطاق ضد المتطرفين في منطقة الساحل الإفريقي، بينما ترفض فرنسا مغادرة قواتها حتى الآن.(سكاي نيوز)

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