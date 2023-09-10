قرى اختفت نهائيا.. شاهدوا حجم الدمار الذي خلفه زلزال المغرب (فيديو)

بينت لقطات جوية صادمة لحجم الدمار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة.



وقال وزير العدل المغربي إن عددا من القرى التي ضربها الزلزال اختفت نهائيا.

صور جوية تظهر حجم الدمار الذي لحق بمنطقة مولاي إبراهيم في إقليم الحوز بالمغرب.. إثر زلزال أودى بحياة أكثر من 1000 شخص حتى اللحظة #مراكش #زلزال_المغرب#زلزال_في_المغرب#العربية pic.twitter.com/WxR2TWSBuZ — العربية (@AlArabiya) September 9, 2023 Advertisement

وارتفعت حصيلة الزلزال الأعنف من نوعه إلى أكثر من ألفي قتيل، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.



وقالت الوزارة في بيان "حتى مساء السبت، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".



وتتركز غالبية الوفيات في إقليمي الحوز (1293) وتارودانت (452) الأكثر تضررا جنوبي مراكش. وأشار البيان إلى أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة".(العربية)







