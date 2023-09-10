قرى اختفت نهائيا.. شاهدوا حجم الدمار الذي خلفه زلزال المغرب (فيديو)

بينت لقطات جوية صادمة لحجم الدمار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة.
وقال وزير العدل المغربي إن عددا من القرى التي ضربها الزلزال اختفت نهائيا.
وارتفعت حصيلة الزلزال الأعنف من نوعه إلى أكثر من ألفي قتيل، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان "حتى مساء السبت، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".
وتتركز غالبية الوفيات في إقليمي الحوز (1293) وتارودانت (452) الأكثر تضررا جنوبي مراكش. وأشار البيان إلى أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة".(العربية)