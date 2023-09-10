30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالفيديو.. هكذا نجا شابّان بأعجوبة من الموت إثر زلزال المغرب
Lebanon 24
10-09-2023
|
01:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر مقطع مصور التقطته كاميرات مراقبة بشارع قرب مراكش المغربية نجاة شابين كانا يجلسان عند مدخل أحد الأزقة لحظة وقوع الزلزال.
ويظهر في الفيديو الشابان عند وقوع الزلزال، حيث قفزا وركضا بسرعة في الشارع المجاور لهما، قبل انهيار المبنى الذي كانا يجلسان تحته.
Advertisement
كذلك، ظهر في الفيديو آخرون كانوا يركضون للاحتماء بعد تساقط حطام المبنى والغبار من حولهم.
وأثار الزلزال، الذي أوقع أكثر من ألف قتيل في المغرب، موجة تضامن عبر العالم مع عرض دول كثيرة تقديم المساعدة إلى الرباط.
وخلف هول الزلزال صدمة ورعباً امتدا إلى مدن عدة، لكنّ الصدمة أقوى في نفوس سكان المناطق المنكوبة قريبا من بؤرته في إقليم الحوز، بحسب وكالة "فرانس برس".
وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصداً سياحياً كبيراً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
5 بلدان... تعرفوا إلى الدول الأكثر عرضة للزلازل
Lebanon 24
5 بلدان... تعرفوا إلى الدول الأكثر عرضة للزلازل
10:00 | 2023-09-09
09/09/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ جديد في عين الحلوة الآن.. التوتر كبير وإليكم ما يجري!
Lebanon 24
هجومٌ جديد في عين الحلوة الآن.. التوتر كبير وإليكم ما يجري!
07:19 | 2023-09-09
09/09/2023 07:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لافتات تنديد في الاشرفية والبلدية تزيلها
Lebanon 24
لافتات تنديد في الاشرفية والبلدية تزيلها
01:45 | 2023-09-10
10/09/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من قائد الجيش!
Lebanon 24
تحذيرٌ من قائد الجيش!
13:15 | 2023-09-09
09/09/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنقلاب كبير" ضدّ "فتح" في عين الحلوة.. هكذا أصبحت "معركة المُخيّم"!
Lebanon 24
"إنقلاب كبير" ضدّ "فتح" في عين الحلوة.. هكذا أصبحت "معركة المُخيّم"!
03:00 | 2023-09-10
10/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:35 | 2023-09-10
لافروف: مزاعم سياسيين أرمن بأن روسيا سلمت قره باغ لأذربيجان كاذبة
05:50 | 2023-09-10
بعد الزلزال المروع.. هزة أرضية قوية في المغرب
05:28 | 2023-09-10
عشرات القتلى والجرحى في غارات على الخرطوم
04:49 | 2023-09-10
بعدما شكّل مصدر توتر مع مصر والسودان.. إثيوبيا تعلن انتهاء عملية تعبئة سد النهضة
04:27 | 2023-09-10
على هامش قمة العشرين.. السيسي التقى أردوغان وهذا ما تم بحثه
03:59 | 2023-09-10
بالقرب من جزيرة "الأفعى".. روسيا تصد هجوما "أوكرانيا" نحو القرم
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
10/09/2023 13:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
10/09/2023 13:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
10/09/2023 13:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24