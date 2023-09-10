بالفيديو.. هكذا نجا شابّان بأعجوبة من الموت إثر زلزال المغرب

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ويظهر في الفيديو الشابان عند وقوع الزلزال، حيث قفزا وركضا بسرعة في الشارع المجاور لهما، قبل انهيار المبنى الذي كانا يجلسان تحته.كذلك، ظهر في الفيديو آخرون كانوا يركضون للاحتماء بعد تساقط حطام المبنى والغبار من حولهم.وأثار الزلزال، الذي أوقع أكثر من ألف قتيل في المغرب، موجة تضامن عبر العالم مع عرض دول كثيرة تقديم المساعدة إلى الرباط.وخلف هول الزلزال صدمة ورعباً امتدا إلى مدن عدة، لكنّ الصدمة أقوى في نفوس سكان المناطق المنكوبة قريبا من بؤرته في إقليم الحوز، بحسب وكالة "فرانس برس".وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصداً سياحياً كبيراً.