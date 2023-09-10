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عربي-دولي

في دولة عربية هلع من ارتفاع أمواج البحر واخلاء للفنادق.. الاعصار دانيال اقترب! (فيديو)

Lebanon 24
10-09-2023 | 02:10
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شهدت ليبيا استنفاراً تاماً خلال الساعات الماضية، وذلك استعداداً لوصول آثار الاعصار دانيال المرتقب.

فبعد اغلاق 3 موانئ رئيسية في البلاد لمدة 3 أيام، عمدت القوات المسلحة ولجنة الطوارئ إلى اخلاء عدد من الفنادق القريبة من الشواطئ.

ومن ضمن تلك الفنادق، أفرغ فندق جليانة على شاطئ بنغازي من الزبائن. ونقل نزلائه إلى فنادق أخرى بعد تحذيرات من ارتفاع موج البحر والرياح الشديدة اليوم الأحد.

في انتشرت مقاطع مصورة تظهر المياه تغرق الشوارع في عدة مناطق ليبية.

كما تناقل الليبيون على مواقع التواصل مشاهد مرعبة لرياح عنيفة، محدثة "تماسا كهربائياً" في محولات الكهرباء بعد من الأحياء.
 
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عواصف وأمطار
أتى ذلك، بعدما رفع المسؤولون في شرق وغرب البلاد درجة التأهب القصوى، استعدادا للأمطار والرياح المتوقعة.

إذ أكد متحدث باسم الجيش الوطني الليبي رفع درجة استعداد وجاهزية قواتها لمواجهة العواصف

في حين وجه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل فرق طوارئ. وكلف الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية "بتشكيل فرق استجابة سريعة" لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.(العربية)


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