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عربي-دولي

بالقرب من جزيرة "الأفعى".. روسيا تصد هجوما "أوكرانيا" نحو القرم

Lebanon 24
10-09-2023 | 03:59
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أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 زوارق أوكرانية بالقرب من جزيرة "الأفعى" في البحر الأسود كانت تسير باتجاه شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة: "دمرت طائرات الطيران البحري التابعة لأسطول البحر الأسود، ليل السبت، في الجزء الغربي من البحر الأسود، شمال شرق جزيرة زميني، ثلاثة زوارق عسكرية أميركية الصنع فائقة السرعة من طراز ويلارد سي فورس، مع مجموعات إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت متجهة نحو ساحل القرم".
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كما كشفت الوزارة عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأعلن الجيش الأوكراني في ساعة متأخرة من ليل السبت، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل فوق منطقة كييف.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف عبر تطبيق "تلغرام"، إن "قوات الدفاع الجوي تتعامل مع أهداف".

وكشف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجوم جوي روسي.

وكتب كليتشكو على "تلغرام": "طائرات مسيّرة لا تزال تتجه صوب كييف".

وأضاف أن حطام طائرات مسيّرة سقط على 3 مناطق، مما أدى إلى نشوب حريق قرب متنزه وإلحاق أضرار بالطرق.

وقال كليتشكو إنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابة واحدة، وفق اللمعلومات الأولية.

كما تحدث شهود لـ"رويترز" عن سماع 5 انفجارات على الأقل في أنحاء العاصمة الأوكرانية.(سكاي نيوز)

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