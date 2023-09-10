عشرات القتلى والجرحى في غارات على الخرطوم

قتل 11 مدنيا على الأقل وأصيب آخرون بجروح اليوم، جراء غارات جوية للجيش السوداني على أحد أحياء جنوب الخرطوم، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن مصادر محلية.

وأطلق مستشفى بشائر "نداء عاجلا" الى الكوادر الطبية للحضور "مع تزايد أعداد المصابين الواصلين اليه".