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عشرات القتلى والجرحى في غارات على الخرطوم

Lebanon 24
10-09-2023 | 05:28
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قتل 11 مدنيا على الأقل وأصيب آخرون بجروح اليوم، جراء غارات جوية للجيش السوداني على أحد أحياء جنوب الخرطوم، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن مصادر محلية.
 
 
وأطلق مستشفى بشائر "نداء عاجلا" الى الكوادر الطبية للحضور "مع تزايد أعداد المصابين الواصلين اليه".
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