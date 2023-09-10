Advertisement

عربي-دولي

بعد الزلزال المروع.. هزة أرضية قوية في المغرب

Lebanon 24
10-09-2023 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1105986-638299469403254156.jpg
Doc-P-1105986-638299469403254156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أنه تم رصد هزة جديدة محسوسة قوتها 4,5 درجة على سلم ريختر، مشيرا إلى أن الهزات متواصلة، لكن هذه كانت أقواها. (روسيا اليوم) 
Advertisement
المصدر: روسيا اليوم
مواضيع ذات صلة
المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب: تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات بإقليم الحوز
lebanon 24
10/09/2023 17:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة أرضية تضرب عدداً من المناطق في المغرب
lebanon 24
10/09/2023 17:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل اتصل بسفير المغرب معزياً
lebanon 24
10/09/2023 17:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تشييع جثامين 6 أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم جراء زلزال المغرب
lebanon 24
10/09/2023 17:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24

المغرب

هزة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2023-09-10
10:00 | 2023-09-10
09:30 | 2023-09-10
09:00 | 2023-09-10
08:27 | 2023-09-10
08:00 | 2023-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24