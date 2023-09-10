بعد الزلزال المروع.. هزة أرضية قوية في المغرب

أعلن ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أنه تم رصد هزة جديدة محسوسة قوتها 4,5 درجة على سلم ريختر، مشيرا إلى أن الهزات متواصلة، لكن هذه كانت أقواها. (روسيا اليوم)



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