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عربي-دولي

لافروف: مزاعم سياسيين أرمن بأن روسيا سلمت قره باغ لأذربيجان كاذبة

Lebanon 24
10-09-2023 | 06:35
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن تصريحات السياسيين الأرمن الزاعمة بأن روسيا سلمت قره باغ لأذربيجان كاذبة وتفتقد للباقة والنزاهة.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي بختام قمة مجموعة العشرين التي جرت في العاصمة الهندية: "لقد سمح أحدهم هناك، اعتقد رئيس البرلمان، بالقول إن روسيا سلمت قره باغ لأذربيجان. من الصعب على المرء أن يتصور تصريحا يفتقد للباقة والصدق أكثر من ذلك".
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وأعرب لافروف عن أمله، بأن التزامات التحالف تجاه موسكو ستسود في السياسة الخارجية لأرمينيا.

وقال الوزير ردا على سؤال حول موقف الجانب الروسي من التدريبات العسكرية بين أرمينيا والولايات المتحدة: "آمل حقا أن تظل جميع التزامات التحالف الموجودة بيننا، والتي نقدرها، سارية المفعول وتسود في السياسة الخارجية لأرمينيا".

وعقدت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10، وبالإضافة إلى أعضاء المجموعة شاركت تسع دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة. ومثل روسيا في هذه القمة وزير خارجيتها سيرغي لافروف. (روسيا اليوم)    
المصدر: روسيا اليوم
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