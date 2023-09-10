Advertisement

عربي-دولي

هل تعود الولايات المتحدة إلى "زمن الكمامات"؟

Lebanon 24
10-09-2023 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1106022-638299568081734894.jpg
Doc-P-1106022-638299568081734894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت مجموعة من المدارس والشركات في الولايات المتحدة، اتخاذ خطوات تعيد إلى الأذهان القيود الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في ظل اقتراب فصل الخريف وزيادة أعداد الإصابات. وذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم، أن "الكمامات بدأت العودة مجددا" مع ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد، وبدأت كذلك "النقاشات تدور" حول أفضل الطرق التي يمكن من خلالها حماية الطلاب والعاملين.
Advertisement

واشار التقرير إلى أنه "على الرغم من أن عددا قليلا من الشركات أو المدارس لديها الاستعداد لإحياء القيود السابقة خلال السنوات الأولى من الوباء، فإن ما يحدث هو بمثابة تذكير، بأن الفيروس لا يزال قادرا على تعطيل العمل والتعليم".

وفي السياق، قال المدير التنفيذي لإحدى شركات التكنولوجيا، للصحيفة، إن "بعض الموظفين لديه ارتدوا الكمامات بشكل طوعي، وبعضهم حصل على إجازة مرضية بسبب تعرض أحد أقاربه للإصابة، كما أبلغت الشركة موظفيها أن من يعاني من ضعف في المناعة بإمكانه العمل من المنزل".

وفي شركة أخرى في لاس فيغاس، ارتفعت أعداد المصابين بكوفيد بين الموظفين وأسرهم، لكن الشركة لم تفرض قيودا بشأن ارتداء الكمامات، إلا أنها أشارت إلى أن "الموظفين بإمكانهم العمل من المنزل".


هذا وأعادت بعض المدارس في الولايات المتحدة، بحسب "وول ستريت جورنال"، فرض بعض القيود المؤقتة خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب كوفيد.


يذكر أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ينصح الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكوفيد، بـ"ارتداء كمامات جيدة" في 7 بالمئة من المقاطعات التي يكون فيها معدل دخول المستشفيات بسبب كوفيد "متوسطا".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:19 | 2023-09-10
13:57 | 2023-09-10
13:43 | 2023-09-10
13:20 | 2023-09-10
13:09 | 2023-09-10
13:00 | 2023-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24