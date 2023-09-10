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عربي-دولي
أردوغان يعلن عن ممر تجاري كبير يربط تركيا مع العراق والسعودية
Lebanon 24
10-09-2023
|
10:00
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مشروع ممر تجاري كبير (شريان تجاري عالمي) يربط تركيا بالسعودية والإمارات عبر العراق.
وقال أردوغان: نعمل مع المملكة العربية السعودية، والإمارات، والعراق، على إنشاء ممر تجاري كبير (شريان تجاري عالمي) يربط بلداننا، يأتي من تلك الدول للبصرة (جنوب العراق)، مرورا بالعراق وصولا إلى تركيا.
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وأردف: نريد أن نخطو خطوات سريعة ومهمة في هذا الملف بالفترة القريبة القادمة.
والتقى أردوغان اليوم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش القمة 18 لقادة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي.، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات إقليمية ودولية.
وفي سياق متصل أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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