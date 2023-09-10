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تشييع جثامين 6 أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم جراء زلزال المغرب

Lebanon 24
10-09-2023 | 10:30
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جرت بعد صلاة الظهر بجماعة تديلي (إقليم ورزازات)، مراسم تشييع جنازة 6 أشخاص من عائلة واحدة، توفوا تحت الأنقاض من جراء الزلزال الذي ضرب عدة مناطق مغربية ليلة الجمعة.

وعقب صلاتي الظهر والجنازة، نقلت جثامين المتوفين، وهم أب وأم وثلاثة أبناء والجدة، إلى مثواها الأخير بمقبرة تديلي، حيث ووريت الثرى بحضور أبناء المنطقة وأفراد من العائلة وعدد غفير من المعزين.
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يذكر أن المتوفين الستة تم انتشالهم من تحت الأنقاض من طرف الساكنة التي وقعت تحت الصدمة بفعل قوة الهزة التي ضربت المنطقة، وكان مركزها إقليم الحوز، فيما تم إنقاذ ستة أشخاص آخرين من العائلة نفسها وتوجيههم إلى المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، التي سجلت الجمعة بإقليم الحوز، ارتفعت إلى أكثر من ألفي قتيل، حتى حدود العاشرة من ليلة أمس السبت بالتوقيت المحلي. (روسيا اليوم)    
المصدر: روسيا اليوم
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