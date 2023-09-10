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عربي-دولي

خلال قمة العشرين.. لماذا ارتدى قادة العالم وشاحاً قطنياً مائلاً للون الأصفر؟

Lebanon 24
10-09-2023 | 13:00
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بينما كان زعماء مجموعة العشرين يسيرون في مجمع النصب التذكاري للمهاتما غاندي، اليوم، تم استقبالهم بأوشحة مصنوعة يدويا من القطن الهندي، تعرف بـ"خادي" وهي الرمز الرئيسي لحملة المقاومة السلمية التي قام بها غاندي، بحسب شبكة "سي أن أن". 
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وشوهد رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، وهو يلف القماش القطني الذي يميل لونه إلى الأصفر، على رقاب الزعماء، ومن بينهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قبل أن تلتقط لهم صورة جماعية أمام معبد سابارماتي في ولاية غوجارات. 
وعلى موقع "أكس"، نشر مودي صورا وفيديو للزعماء وهم يزورون مجمع النصب التذكاري وعلق قائلا: "كرمت أسرة مجموعة العشرين المهاتما غاندي، منارة السلام والخدمة والمودة واللاعنف". 

وأضاف: "مع تقارب الدول المختلفة، فإن قيم غاندي الخالدة توجه رؤيتنا الجماعية لمستقبل عالمي متناغم وشامل ومزدهر". 
 
 
وبالنسبة لغاندي، الرجل الذي يعد رمزا عالميا للسلام واللاعنف، كانت أوشحة "خادي" رمزا للاعتماد على الذات، وهي قطعة من الملابس يمكن أن يصنعها الهنود محليا، وصممت بغرض مقاطعة المنتجات المستوردة، أو البريطانية الصنع، خلال فترة الحكم الاستعماري. 
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