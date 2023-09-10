بايدن في رسالة الى الصين: قواعد اللعبة تغيرت

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الصين تغير "قواعد اللعبة"، لكنه لم يذكر قواعد معينة.



جاء حديث بايدن للصحفيين في العاصمة الفيتنامية، هانوي.



وأكد الرئيس الأميركي أنه التقى رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، على هامش قمة العشرين في نيودلهي.

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وشدد على أنه لا يرغب في اتباع سياسة "احتواء" بكين، مع تنامي التباينات بين القوتين العظميين في قضايا سياسية واقتصادية.



وقال إن جهود الولايات المتحدة لا تهدف إلى عزل الصين بل إلى تحقيق الاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ.



وتابع: "لن أبيع للصين مواد وأجهزة من شأنها تعزيز قدرتها على صنع الأسلحة".



وتقول بكين إن الولايات المتحدة تمارس سياسة احتواء بحقها، منددة بهذه السياسة ومبدية الاستعداد للحوار مع واشنطن.



زيارة فيتنام



وذكرت وكالة "فرانس برس" أن بايدن يزور فيتنام حاليا بغية تثبيت الحضور الأميركي في هذه المنطقة من آسيا ومواجهة تنامي النفوذ الصيني.



وهذه أول زيارة لبايدن إلى فيتنام.